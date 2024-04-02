HÜDA-PAR Dem Parti'yi savundu

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığının itirazıyla geri alındı. Zeydan, 'PKK, sizi tükürüğüyle boğar.' diyerek Mehmetçiği hedef almıştı. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti'yi savundu.

HÜDA-PAR Dem Parti'yi savundu
Son Güncelleme:

Cezaevinden 2022 yılında tahliye edilen ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nden aday olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığının itirazıyla geri alındı. Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından Van Seçim Kurulu, mazbatanın seçimlerde ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti'yi savundu. Ramanlı şunu söyledi:

- Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir. Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur.

# DEM Parti # hüdapar
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
İstanbul'daki yangında 29 kişi öldü!
İstanbul'daki yangında 29 kişi öldü!
AK Parti neden oy kaybetti?
AK Parti neden oy kaybetti?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Zayıf Hükümetten ve Yıkıcı Muhalefetten kurtulacağız!"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Zayıf Hükümetten ve Yıkıcı Muhalefetten kurtulacağız!"
AK Parti seçmenin verdiği mesajı aldı mı?
AK Parti seçmenin verdiği mesajı aldı mı?
Öne Çıkanlar Fenerbahçe'de tarihi kongre! Ali Koç hangi kararı açıklayacak? | Halil Nebiler Fenerbahçe'de tarihi kongre! Ali Koç hangi kararı açıklayacak? | Halil Nebiler 7.2'lik deprem uyarısı! 7.2'lik deprem uyarısı!