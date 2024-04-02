HÜDA-PAR Dem Parti'yi savundu

Cezaevinden 2022 yılında tahliye edilen ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nden aday olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığının itirazıyla geri alındı. Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından Van Seçim Kurulu, mazbatanın seçimlerde ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti'yi savundu. Ramanlı şunu söyledi:

- Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir. Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur.