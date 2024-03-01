HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı'ndan dikkat çeken Şeyh Said vaadi!

HÜDA PAR Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç, yerel seçim çalışmaları hakkında düzenlediği toplantıda Şeyh Said adına mescit yaptıracaklarını açıkladı. Dinç, 1925’te Cumhuriyet'e karşı ayaklanan Şeyh Said ile birlikte, Seyit Rıza ve Said-i Nursi’nin mezarlarını da bulmak istediklerini ve bunun, belediye başkanlığı vaadi olduğunu ifade etti.

"Şeyh Sait'in mezar yerini ortaya çıkardıktan sonra inşallah Dağkapı Meydanı'nda onun adına bir mescit yapacağız."

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, Cumhuriyet düşmanı, bölücü Şeyh Sait'in 'yüz akı' olduğunu söyledi.

"Şeyh Sait'in anılarını, geçmişte değerlerimize sahip çıktığını yaşatmak istiyoruz. Şeyh Sait bizim için önemli ve kıymetlidir. Bu memleketin yüz akıdır, bizim için şehittir. O zaman bizim değerlerimize savaş açıldığı zaman buna karşı mücadele bir mücahittir."

Dinç, belediye bünyesinde ana dilde eğitim veren kurslar açacaklarını aktardı.