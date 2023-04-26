HÜDA PAR Türk Bayrağından rahatsız oldu: Tepki Vatan Partisi'nden geldi

Cumhur İttifakı'na listelerden ortak olan HÜDA PAR'dan Türk bayrağını tanımayan açıklama geldi. Partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türk bayrağı" ifadesinin yerine "Türkiye bayrağı" ifadesinin kullanılması gerektiğini savundu. Bu ifadelere tepki gösteren Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Türk de biziz, Kürt de biziz hepimiz Türk Milletiyiz. Bu bayrakta hepimizin canı var. Bölemeyeceksiniz!" vurgusu yaptı.

Önce Türk bayrağını hedef aldı. Sonra da Anayasa'daki değiştirilmesi bile teklif edilemeyecek maddeleri.

Cumhur İttifakı'na listelerden ortak olan HÜDA PAR'dan Türk bayrağını tanımayan açıklama geldi. Partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türk bayrağı" ifadesinin yerine "Türkiye bayrağı" ifadesinin kullanılması gerektiğini savundu.

Yapıcıoğlu, Anayasada değiştirilemez madde olmaması gerektiğini de savundu.

Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı, federasyonun da bölücülük olmadığını iddia etti.

Bu ifadelere Vatan Partisi'nden tepki gecikmedi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Türk de biziz, Kürt de biziz hepimiz Türk Milletiyiz. Bu bayrakta hepimizin canı var. Bölemeyeceksiniz!" vurgusu yaptı.

Bursalı şu ifadeleri kullandı:

- AK Parti ve MHP'nin, Kürdistan heveslisi, Türk düşmanı ortağı HÜDAPAR iyi bilsin,Türk Bayrağını grafikerler çizmedi. Türk,Hakkari'den Edirne'ye kadar herkesi kucaklayan kavramdır. Türk de biziz,Kürt de biziz hepimiz Türk Milletiyiz. Bu bayrakta hepimizin canı var. Bölemeyeceksiniz!

AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş'in ittifak ortağı HÜDA PAR'a tepki göstermesi dikkat çekti. Türkeş, HÜDA PAR genel başkanından rahatsız olma hakkının olduğunu ifade etti.

Radyo Sputnik’e konuşan Türkeş, “Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim." dedi.