Yeşil Sol Parti mitinginde Öcalan'a özgürlük vaadi

PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti'nin Hakkari mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Öcalan'a özgürlük vaadinde bulundu. Bayındır, "Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz." dedi.

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PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP sık sık teröristlere özgürlük vaat ediyor. PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti adı altında mitingler yapılıyor.

Son olarak Yeşil Sol Parti'nin Hakkari mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Öcalan'a özgürlük vaadinde bulundu.

Bayındır, "Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz." dedi.

HDP’nin PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti listelerinden Hakkari adayı gösterdiği Onur Düşünmez, seçimlerim sadece bir milletvekili seçimi olmadığını öne sürmüştü.

Düşünmez, "Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# dbp # abdullah öcalan # pkk

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