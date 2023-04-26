CHP sahte hesapları devreye soktu: Kılıçdaroğlu'nun ekibi "bot"ları abarttı

CHP sahte hesaplar üzerinden izlenme yarışına girdi. Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosunun izlenme sayısı 100 milyonu geçti. Twitter'ın Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısı 2022 yılında 18 milyon olarak açıklanırken videonun 100 milyonun üzerinde izlenmesi sahte hesapları gündeme getirdi.

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Türkiye'de bulunan Twitter kullanıcısının 5 katı izlenme sayısına ulaşıldı. CHP sosyal medyada sahte hesapları devreye soktu.

Millet İitifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel kışkırtıcılık yaptığı 'Alevi' videosunun izlenme sayısı 100 milyonu geçti.

Kılıçdaroğlu'nun takipçi sayısının 9,9 milyon olduğu bilinirken, videonun çok fazla ilgi görmesi dikkat çekti.

Twitter'ın Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısı 2022 yılında 18 milyon olarak açıklanırken videonun 100 milyonun üzerinde izlenmesi sahte hesapları gündeme getirdi.

Sahte izlenmeler ile CHP'nin seçim öncesi Twitter'da çok yüksek etkileşim aldığı algısının yaratılmaya çalışıldığı belirlendi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # twitter

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