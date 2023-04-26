Fahiş kiraya çözüm Vatan Partisi'nden

Fahiş kira artışları cep yakıyor. Önlenemeyen artışlar vatandaşı kıskaca aldı. Çözüm Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi çözüm programını kamuoyuna ilan etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek konut ve barınma ihtiyacını karşılamak için mevcut kaynakları kullanacaklarını duyurdu.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu, 9 Mart 2023 Perşembe günü toplanarak, kalıcı çözüm için kolları sıvadı. Bir kanun teklifi hazırlandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı 10 maddelik kanun teklifini kamuoyuna açıkladı Öte yandan teklifteki diğer maddeler de oldukça kritik....

Hükümet ise çözümsüz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ %25 süre sınırının uzatılacağını ve cezai yaptırımların gündemde olduğunu açıkladı. Perinçek'e bu da soruldu.



