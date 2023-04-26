İyi Parti'de sular durulmuyor: Dervişoğlu'ndan Çıray'a sert sözler

İyi Parti'de sular durulmuyor. İyi Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, milletvekilliği adaylığından çekilen ve İyi Parti’nin baraj altına düştüğünü söyleyen Aytun Çıray'ı sert sözlerle hedef aldı. “Musibet, sen kimsin ki İYİ Parti’ye zarar verebilesin” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

Masa krizinden, aday listelerine İyi Parti'de sular durulmuyor.

Aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İyi Parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İyi Parti’nin oyunun baraj altına düştüğünü söyleyen Çıray, düşüşün nedenlerini de 8 maddede sıraladı.

İyi Parti'den Aytun Çıray'a yanıt Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, adını anmadan, ancak daha önce üyesi olduğu partileri sayarak tarif ettiği Çıray'a, “Musibet, sen kimsin ki İyi Parti’ye zarar verebilesin” dedi.

Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iyi partili # Müsavat Dervişoğlu # aytun çıray

Benzer Videolar

CHP sahte hesapları devreye soktu: Kılıçdaroğlu'nun ekibi "bot"ları abarttı CHP sahte hesapları devreye soktu: Kılıçdaroğlu'nun ekibi "bot"ları abarttı
Fahiş kiraya çözüm Vatan Partisi'nden Fahiş kiraya çözüm Vatan Partisi'nden
Vatan Partisi sahada Vatan Partisi sahada
HÜDA PAR Türk Bayrağından rahatsız oldu HÜDA PAR Türk Bayrağından rahatsız oldu
Yeşil Sol mitinginde Öcalan'a özgürlük vaadi Yeşil Sol mitinginde Öcalan'a özgürlük vaadi
Bursalı: "Korucularımızın sesi olacağız" Bursalı: "Korucularımızın sesi olacağız"
Perinçek Talat Paşa'yı böyle savundu! Perinçek Talat Paşa'yı böyle savundu!
Perinçek emperyalist yalanı yerle bir etti Perinçek emperyalist yalanı yerle bir etti
CHP ve HDP yine aynı çizgide buluştu CHP ve HDP yine aynı çizgide buluştu
Vatan Partisi'nden anlamlı seçim çalışması Vatan Partisi'nden anlamlı seçim çalışması
Perinçek'ten "Ermeni Soykırımı" yalanı tepkisi Perinçek'ten "Ermeni Soykırımı" yalanı tepkisi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
Çok Okunanlar
1 6.8 büyüklüğünde deprem iddiasına Görür'den yanıt
2 Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın neden kesildi?
3 "PKK ile değil ABD ile mücadele ediyoruz"
4 Eski kimlik ile oy kullanılır mı?
5 Akaryakıta indirim geldi