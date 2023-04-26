İyi Parti'de sular durulmuyor: Dervişoğlu'ndan Çıray'a sert sözler

Masa krizinden, aday listelerine İyi Parti'de sular durulmuyor.

Aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İyi Parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İyi Parti’nin oyunun baraj altına düştüğünü söyleyen Çıray, düşüşün nedenlerini de 8 maddede sıraladı.

İyi Parti'den Aytun Çıray'a yanıt Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, adını anmadan, ancak daha önce üyesi olduğu partileri sayarak tarif ettiği Çıray'a, “Musibet, sen kimsin ki İyi Parti’ye zarar verebilesin” dedi.

Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.