İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin kimdir? Taner Çetin neden gözaltına alındı?

İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin'in hayatı araştırma konusu oldu. Peki Taner Çetin kimdir? Taner Çetin kaç yaşında ve nereli? Taner Çetin evli mi? İşte İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin hakkında merak edilenler.

TANER ÇETİN KİMDİR? TANER ÇETİN NERELİ?

1962 yılında Silivri’de dünyaya gelen Taner Çetin’in hayatı merak ediliyor.

Taner Çetin, Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Ancak kariyerini işletme alanında değil, kültür ve sanat ekseninde inşa etti. Üniversite sonrası uzun süre Silivri’de halkoyunları eğitmenliği yaptı. 1990 yılında, Silivri Belediyesi tarafından kurulan Kültürevi'nde eğitmenliğe başladı. İki yıl sonra müdürlüğe yükseldi ve 1996 yılına kadar burada görev yaptı.

Taner Çetin’in adını taşıyan bir başka önemli kilometre taşı ise medya alanında attığı adımlar oldu. 1992 yılında Silivri FM olarak kurulan, daha sonra Marmara FM-TV adını alan Silivri'nin ilk özel radyo ve televizyonunun kurucularından biri oldu.

2019 SEÇİMLERİNDE AKTİF ROL ALDI

2000 yılında, İstanbul’un ilçelerinden biri olan Avcılar Belediyesi’nde Kültür Müdürü olarak göreve başladı. Tam 14 yıl boyunca bu görevde kaldı. 2014 yılında ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atandı.

Bu dönemde Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrası’nı kurarak belediye bünyesinde sanatsal faaliyetlerin kurumsallaşmasına katkı sundu. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde, hem 31 Mart hem de 23 Haziran 2019 seçimlerinin organizasyonlarında aktif rol aldı.

Bu çalışmaların ardından, Taner Çetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak atandı. Halen bu görevini sürdüren Taner Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır.