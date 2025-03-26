İBB Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi: İlk tur tamamlandı

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi gerçekleştiriliyor. İlk turda en fazla oyu CHP'nin adayı Nuri Aslan aldı ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı.

CHP, İBB Başkanvekilliği için aday olarak Nuri Aslan'ı gösterdi. AK Parti'nin adayı ise Zeynel Abidin Okul oldu.

Yapılan oylama sonucu yeterli çoğunluk sağlanamadı. Adayların aldığı oy sayısı şöyle oldu:

Nuri Aslan: 173

Zeynel Abidin Okul: 123

Geçersiz: 5

Meclis çoğunluğunun 3'te 2'si bulunamadığından ikinci tura geçildi.