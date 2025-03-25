İBB'de İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? İşte adı geçen isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'başkanvekili' seçimi için düğmeye basıldı.

İBB'de İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? İşte adı geçen isimler...
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yarın saat 13.00'te İBB Başkanvekili seçilecek. Kulislerde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın isimleri dillendirilse de, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 17. maddesinin buna engel teşkil ettiği belirtildi.

Söz konusu maddede, “büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları başkanvekili olamaz” hükmünü içeriyor. Dolayısıyla İBB Başkanvekili, büyükşehir belediye meclisi üyeleri arasından bir isim olacak. Hangi meclis üyesinin seçileceğine ise bugün Silivri'de bir araya gelen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun karar vereceği ifade ediliyor.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre, oylama Belediye Meclis üyeleri arasında gizli yapılacak.  İlk iki oylamada üçte iki çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada ise salt çoğunluk yeterli olacak. Ki seçimin 3. turda bitmesi olası. Bitmedi, salt çoğunluk sağlanamadı diyelim! O zaman da en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek.

ibb ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 33 konserine soruşturma
Uzmanlar çöl tozu için uyardı
CHP’de Olağanüstü Kurultay iptali için hukuki başvuru yapıldı
Çayda boya, sucukta deri dokusu ve eşek eti!
"Yasadışı eylemlerde 1133 kişi gözaltına alındı"
Şişli Belediyesi’nde deprem
"Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı"
Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıta ilk zam geldi! Akaryakıta ilk zam geldi!
Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek! Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek!
AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti
Saraçhane'deki protestolar sonrası 41 kişi gözaltına alındı Saraçhane'deki protestolar sonrası 41 kişi gözaltına alındı