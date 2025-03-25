İBB'de İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? İşte adı geçen isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yarın saat 13.00'te İBB Başkanvekili seçilecek. Kulislerde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın isimleri dillendirilse de, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 17. maddesinin buna engel teşkil ettiği belirtildi.

Söz konusu maddede, “büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları başkanvekili olamaz” hükmünü içeriyor. Dolayısıyla İBB Başkanvekili, büyükşehir belediye meclisi üyeleri arasından bir isim olacak. Hangi meclis üyesinin seçileceğine ise bugün Silivri'de bir araya gelen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun karar vereceği ifade ediliyor.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre, oylama Belediye Meclis üyeleri arasında gizli yapılacak. İlk iki oylamada üçte iki çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada ise salt çoğunluk yeterli olacak. Ki seçimin 3. turda bitmesi olası. Bitmedi, salt çoğunluk sağlanamadı diyelim! O zaman da en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek.