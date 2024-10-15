İmamoğlu PKK sempatizanı Alman Bakan ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth ile İstanbul'da görüştü. Roth'un Türkiye karşıtı ve PKK yanlısı demeçleri dikkat çekti.

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İmamoğlu PKK sempatizanı Alman Bakan ile bir araya geldi
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Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

"İş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz"

İmamoğlu görüşmeyi "Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duydum. Tarihi bağlar üzerine kurulu şehirlerimiz arasındaki büyüyen bağları konuştuk. Gelecek yıl İstanbul, bu bağlantıları daha da güçlendirecek olan 'Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Buluşması'na ev sahipliği yapacak. Kültür ve sanat her zaman Alman şehirleriyle olan bağlarımızın merkezinde olmuştur. Yakın gelecekte daha fazla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." sözleriyle duyurdu.

Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth kimdir?

İmamoğlu'nun büyük bir mutlulukla ağırladığı Alman Bakanın geçmişi ise Türkiye düşmanlığı ile dolu. 

2020'de Gezi Parkı duruşması öncesinde o dönemde Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı olan Roth, Alman hükümetinden Türkiye'ye karşı açık bir tavır almasını talep etmişti.

 Türkiye'ye silah satışı durdurulmasını istemişti

Yeşiller Partili Roth, Alman hükümetine de Türkiye'ye yönelik açık tavır alınması gerektiğini ifade ederek Türkiye'ye "açıkça siyasi ve ekonomik" mesajlar verilmesin istemişti. Roth, Türkiye ile iş yapan Alman şirketlerine verilen Hermes kredilerinin verilmemesini, Almanya'nın Türkiye'ye silah ve teçhizat satışını durdurmasını talep etmişti.

İmamoğlu PKK sempatizanı Alman Bakan ile bir araya geldi - Resim : 1

Terör operasyonlarına karşı çıktı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör yapılanmasını engellemek amacıyla Afrin ve çevresini terör unsurlarından arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, HDP'li bir heyetle görüşen Claudia Roth, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

Aynı zamanda Yeşiller Partisi milletvekili de olan Roth, Berlin'de HDP'li isimlerle düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekâtı'nı kınamış ve Türkiye’ye hiçbir silah satılmaması gerektiğini savunmuştu.

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