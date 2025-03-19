İmamoğlu'na Avrupalı dostlarından destek

Terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek, Eski CIA Danışmanı Henri Barkey ve Avrupa Birliği’nden geldi. Avrupa Konseyi, operasyonları kınadı, Almanya, Ankara ile konuyu görüşeceğini açıkladı. Avrupa, İmamoğlu'nun gözaltına alınması, "siyasi baskı" olarak değerlendirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Avrupa Birliği’nde büyük yankı uyandırdı. Avrupa’dan Ekrem İmamoğlu’na destek açıklamaları peş peşe geldi.

Avrupa Konseyi, İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde gelen siyasi rakibi” olarak niteledi, gözaltına alınmasını kınadı.



Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonun endişe verici olduğunu söyledi. Türkiye’nin otoriter bir devlete doğru hızlı adımlar attığını savundu.



Almanya Dışişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını demokrasiye aykırı ve siyasi baskının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Alman Dışişlerinin açıklamasında "konuyu Türk ortaklarımızla uygun bir şekilde görüşeceğiz" denildi.



Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Kati Piri ve Eski CIA Danışma Henri Barkey’den de Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları geldi. Kati Piri, operasyonu "Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru attığı büyük bir adım" olarak niteledi. “Avrupa Birliği, bunun ciddi sonuçları olmadan devam etmesine izin veremez" dedi.



Eski CIA Danışma Henri Barkey ise, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterirken, “Bunu yapabilen bir rejim sizce Kurt hareketiyle barışabilir mi? Açılım denilen şeyi siz havada bulut unuttun.” İfadelerini kullandı.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye direktörü Emma Sinclair-Webb, İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonları kınadı. Sinclair-Webb, gözaltıların, muhaliflerin faaliyetlerini engellemek için "siyasi gerekçelerle yürütülen soruşturma silsilesinin" bir parçası olduğunu savundu.



İmamoğlu’na bir destek de Yunan mevkidaşından geldi. Atina Belediye başkanı Haris Doukas “Ekrem Arkadaş” yanındayız diyerek gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı gönderdi.

Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu, Ekrem İmamoğlu ile tam dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Avrupa Sosyalistleri Partisi, "CHP'nin, Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız” derken, Alman Sosyal Demokrat Parti, İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısı yaptı.