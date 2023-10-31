İncirlik Üssü neden kapatılmıyor vatandaşlar tarafından son dönemde yoğun bir şekilde merak ediliyor. İncirlik Üssü, Türkiye'nin Adana ilinde bulunan ve ABD'ye ait bir askeri üstür. Üs, 1954 yılında ABD ve Türkiye arasında imzalanan bir anlaşmayla kurulmuştur. İncirlik Üssü, NATO'nun en önemli üslerinden biri olarak kabul edilmektedir.

İncirlik Üssü Neden Kapatılmıyor?

İncirlik Üssü'nün kapatılması, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler açısından önemli bir konudur. Vatan Partisi başta olmak üzere pek çok kesim üssün kapatılmasını talep etmektedir. Ancak, Türkiye hükümeti, Atlantikçi politikalardan kopamadıkları için üssün kapatılmasını düşünmemektedir.

İncirlik Üssü'nün Kapatılmamasının Nedenleri

İncirlik Üssü'nün kapatılmamasının nedenleri şunlardır:

NATO'nun güvenliği: İncirlik Üssü, NATO'nun güneydoğu kanadında önemli bir konuma sahiptir. Üs, NATO'nun bölgedeki askeri operasyonları için kritik öneme sahiptir. Bu sebeple NATO kapatılmasına karşı çıkacaktır.

Atlantikçi politikalar: Türkiye'de hükümetlerin yıllardır izlediği Atlantikçi politikalar İncirlik üssünün kapatılmasını engellemiştir. Türkiye'yi NATO'da tutma çabaları sonu üs hâlâ aktif olarak kullanılmaktadır.

İncirlik Üssü'nün Kapatılmasının Sonuçları

İncirlik Üssü'nün kapatılması, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Üssün kapatılması, Türkiye'nin NATO'daki konumunu zayıflatacaktır. Üssün kapatılması istense de ABD'nin siyasi ve ekonomik baskılardan dolayı kapatılmaması sağlanmaktadır. Halbuki bağımsız bir ülkenin içerisinde NATO'nun askeri bir üssünün olması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur.

NATO Kürecik Askeri Üssü

NATO tarafından ayrıca Malatya'nın Akçadağ ilçesine Kürecik askeri üssü kurulmuştur. Halk bu üssünde kapatılmasını talep etmektedir.

15 Temmuz Darbe Girişiminde İncirlik Üssü'nün Rolü

15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin desteği gözle görülür bir şekilde İncirlik Üssü'nden verildi. Türkiye içinde, ABD askeri üssünün bulunduğu İncirlik, darbe girişiminde en aktif rol oynayan üstü. Darbe girişiminin ilk saatlerinde İncirlik'ten kalkan bir tanker uçak gece boyunca Ankara'yı bombalayan F-16'lara 6 kez havada yakıt ikmali yaptı.