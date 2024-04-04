İsrail Savunma Bakanı Gallant ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptı. Mevkidaşına Gazze'de ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin bilgi veren Gallant, saldırıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ve sonuçların taraflarla paylaşılacağını belirtti.

Saldırılarını sürdürdükleri Gazze'deki son gelişmeleri aktaran işgalci İsrail bakanı, görüşmede "Hamas'ın kalan taburları ve askeri yeteneklerine yönelik operasyonları genişletme planlarını" ele aldı.

Tarafların ayrıca İran'ın ve desteklediği grupların "bölgesel istikrara ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik devam eden tehditlerini" değerlendirdiği kaydedildi.