İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa etti
Editör: Mert Sagit

Genel seçim sonrası İYİ Parti'de yaşanan gelişmeleri hatırlatan İzsiz, şu ifadeleri kullandı:

- Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

İzsiz'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.

# İyi Parti # istifa
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