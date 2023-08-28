İttifak tartışmaları Cumhur'a da sıçradı! Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aydal'ın açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise, "Cumhur İttifakı'ndasınız değil mi?" sorusuna, "Hayır ben öyle tanımlamıyorum" yanıtını vermesi oldu.
Halk Tv ekranlarında Seda Selek'in sunduğu 'Gündem Özel' programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal önemli açıklamalarda bulundu.
Selek'in, "Cumhur İttifakı'ndasınız değil mi?" sorusuna Aydal, "Hayır ben öyle tanımlamıyorum" yanıtını verdi. Aydal açıklamasının devamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik olmadığını belirtti. Mevcut sistemin Necmettin Erbakan'ın savunduğu başkanlık sistemiyle ilgili olmadığını söyledi. Aydal şu ifadeleri kullandı:
- Esas tartışılması gereken şey şu, eskiden koalisyondan kaynaklanan hükümetlerin sıkıntıları var. Partiler anlaşmakta sorunlar yaşıyordu. Şimdi değişen nedir? Bir grubu diğer küçük partileri mahkum edip serbestçe konuşmalarını engellemek, ve çok az oy alan partilere dahi hakettiklerinden çok fazla milletvekilleri ile Meclis'e girilmeleri sağlanmış oldu. Ben bunun çok demokratik olduğunu düşünmüyorum. Şu an Türkiye'de tam tanımı olmayan rahmetli Erbakan hocanında tarif ettiği sistem böyle bir sistem değildi. Bizim konumumuz milli görüşün ana kaynağıdır.
"YENİDEN REFAH OLARAK KENDİ OYUMUZLA MECLİS'TEYİZ"
Aydal, konuşmasının devamında Yeniden Refah Partisi'nin kendi logosuyla seçime girdiğini hatırlattı. Aydal, AK Partili siyasetçilerin sanki Yeniden Refah Partisi'ne lütuf vermişler gibi konuştuğunu söyledi. Aydal, şunları ifade etti:
- Cumhurbaşkanlığı sistemi partilerin tek başına seçime girip boyunun ölçüsünü alacağı bir sonuçtan çok uzaklaştırdı. Biz ısrarlar seçim döneminde de ısrarla sıkça söyledim biz geçici bir seçim ittifakı kuruyoruz dedik. Sebebi mevcut şartlardı. Biz o gün şartlarında hedef olarak Erbakan ismini meclise sokmak hedefliydik ve bunda başarılara olduk. Biz Yeniden Refah Partisi olarak vekil pazarlığı ya da sayı pazarlığı yapmadık. Kendi logomuzla girdik kendi oylarımızla Meclis'teyiz. Bu sebeple kimse kalkıpta AK Parti lütfuyla girdik gibi bir algı yapmasın. Ancak AK Partili siyasetçiler de sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuyor. Biz olmasaydık Sayın Cumhurbaşkanı da bugün cumhurbaşkanı değildi. Mevcuttan yüzde 3 çıkartın cumhurbaşkanı şu an cumhurbaşkanı değildi. Biz o anlık siyaset ile bir şeyi belirledik. Toplumdan dinlediğimiz çok cümle vardı. Dinleyerek hareket ettik.