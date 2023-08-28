İttifak tartışmaları Cumhur'a da sıçradı! Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması

Halk Tv ekranlarında Seda Selek'in sunduğu 'Gündem Özel' programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal önemli açıklamalarda bulundu.

Selek'in, "Cumhur İttifakı'ndasınız değil mi?" sorusuna Aydal, "Hayır ben öyle tanımlamıyorum" yanıtını verdi. Aydal açıklamasının devamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik olmadığını belirtti. Mevcut sistemin Necmettin Erbakan'ın savunduğu başkanlık sistemiyle ilgili olmadığını söyledi. Aydal şu ifadeleri kullandı:

- Esas tartışılması gereken şey şu, eskiden koalisyondan kaynaklanan hükümetlerin sıkıntıları var. Partiler anlaşmakta sorunlar yaşıyordu. Şimdi değişen nedir? Bir grubu diğer küçük partileri mahkum edip serbestçe konuşmalarını engellemek, ve çok az oy alan partilere dahi hakettiklerinden çok fazla milletvekilleri ile Meclis'e girilmeleri sağlanmış oldu. Ben bunun çok demokratik olduğunu düşünmüyorum. Şu an Türkiye'de tam tanımı olmayan rahmetli Erbakan hocanında tarif ettiği sistem böyle bir sistem değildi. Bizim konumumuz milli görüşün ana kaynağıdır.

"YENİDEN REFAH OLARAK KENDİ OYUMUZLA MECLİS'TEYİZ"

Aydal, konuşmasının devamında Yeniden Refah Partisi'nin kendi logosuyla seçime girdiğini hatırlattı. Aydal, AK Partili siyasetçilerin sanki Yeniden Refah Partisi'ne lütuf vermişler gibi konuştuğunu söyledi. Aydal, şunları ifade etti: