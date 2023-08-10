İyi Parti kurucusu Özcan Yeniçeri'den ilk yorum: "MHP ile İyi parti arasında pürüz yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'ye çağrıda bulundu. Bahçeli, "Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Görüş Alanı programında İyi parti kurucusu Özcan Yeniçeri'den ilk yorum geldi.

İyi Parti kurucusu Özcan Yeniçeri'den ilk yorum: "MHP ile İyi parti arasında pürüz yok"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'ye çağrıda bulundu. Bahçeli, "Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Görüş Alanı programında İyi Parti kurucusu Özcan Yeniçeri açıklamalarda bulundu. Özcan "MHP ile İyi parti arasında pürüz yok" ifadelerini kullandı. 

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