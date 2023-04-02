İyi Parti ön seçiminde yumruk yumruğa kavga

Seçimlere kısa bir süre kalmışken muhalafet cephesinde aday kavgaları devam ediyor.

İyi Parti’deki teşkilat ve delegeler üzerindeki mücadelenin bitmediğini, krizin sadece ötelendiği ise bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

İYİ PARTİ'DE ÖN SEÇİM MESAİSİ

İyi Parti'de yapılan ön seçimlerde parti üyeleri milletvekili olarak görmek istedikleri isimler için oy kullanmaya başladı.

Ankara'da İyi Parti'nin ön seçimi sırasında ise çıkan mükerrer oy tartışması ortalığı alevlendirdi.

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI SALDIRI TALİMATI VERDİ

İyi Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın saldırı talimatı üzerine ortalık karıştı.

Şenol Sunat'ın talimatıyla saldırıya geçen ekibi, İyi Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Adnan Beker'in ekibiyle kavgaya tutuştu.

YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada parti yetkilileri partililere sakin olmaları çağrısında bulundu.

POLİS ARAYA GİRDİ

Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.

Şenol Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavga kameralara anbean yansıdı.

SEÇİMLERİN İPTALİ KAVGAYA SEBEP OLDU

Kavganın ardından Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı öğrenildi.

Adnan Beker ise, ön seçimin iptal edilmesini istemediği ve tarafların bu konuda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.

Yaşanan kavga sonucu ön seçimlerin iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: ensonhaber.com