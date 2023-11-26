İyi Parti'de Ortalık Karıştı! Partinin Kurucu Üyelerinden Gündem Yaratan Açıklama

İstifalar, iddialar ve itiraflar; İyi Parti’nin seçim sonrası girdiği hesaplaşma sürecinde oklar, Genel Başkan Meral Akşener’e çevrildi. İyi Parti’nin kurucu üyeleri, Eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ve 3. Dönem Genel İdare Kurulu Üyesi İsmet Koçak, Ulusal Kanal yayınında, İyi Parti’deki yolsuzluk iddiaları ve Fetö ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ethem Baykal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Akçeli işleri araştıralım” önerisi getiren dönemin GİK Üyesi Arzu Önşen’i, sinkaflı sözlerle tehdit ettiğini söyledi. Önşen’in bu ‘tehdit’ sonrası seçimlerden çekildiğini ve konunun yargıya taşındığını aktardı.

Ethem Baykal, Meral Akşener’in oğlu Fatih Akşener ile ilgili iddiaları da doğruladı. Fatih Akşener’in parti genel merkezinde, kapısında başka bir ismin yazdığı odası olduğunu söyledi. Eski Genel İdare Kurulu Üyesi İsmet Koçak ise, İyi Parti’deki FETÖ iltisaklılarına dikkati çekti. Koçak, Meral Akşener'in İyi Parti'yi tek başına idare etmediğini belirterek, “FETÖ içimizdeydi” dedi. Baykal, ihraç istemiyle disipline sevk edilen milletvekili Ümit Dikbayır ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.