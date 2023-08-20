İyi Parti'de toplu istifa!

İyi Parti İzmir Karabağlar ilçesinde toplu istifa yaşandı. İstifanın sebebinin Karabağlar ilçe yönetiminde ‘Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan olarak görev yapan Özlem Keser'in görevden alınması olduğu öğrenildi.

İyi Parti'de toplu istifa!
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Seçimlerin ardından siyasi partilerde istifalar yaşanmaya devam ediyor. Metropoll Araştırma Şirketi'nin Temmuz 2023 anketine göre seçmenin yüzde 22,4’ü verdiği oydan pişman. AK Parti,CHP ve İYİ Parti gibi sistem partilerinde istifalar gündeme geliyor. 

"BİR MESAJLA GÖREVDEN ALINDIM"

İYİ Parti İzmir Karabağlar ilçesinde yaklaşık 200 kişilik bir grup toplu partiden topluca istifa ettiklerini açıkladı. İstifanın sebebinin Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan olan Özlem Keser'in görevden alınması olduğu öğrenildi. İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde açıklama yapan Keser bir mesajla görevden alındığını ifade etti: 

 - Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu
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