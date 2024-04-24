İyi Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na rozetini Özgür Özel taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Ayşe Sibel Yankıömeroğlu, grup toplantısında rozet taktı.

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU CHP'YE KATILDI

Özgür Özel'in, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun zaman sonra grubumuzdaki milletvekili sayısındaki artışı hep birlikte yaşayacağız" sözleriyle bizzat anons ettiği Yanıkömeroğlu İyi Parti'den geçtiğimiz aylarda istifa etmişti. Yanıkömeroğlu, 5 aydır bağımsız milletvekili olarak bulunduğu mecliste artık CHP rozetiyle yer alacak. Bu durumu da aktaran özel anonsunda şu ifadeleri kullandı: