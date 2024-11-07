Kandil de Öcalan'ı işaret etti: CHP'ye talimat verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili söylediklerinin arkasında durdu. Kandil de Bahçeli’nin söylediklerini bir kez daha onayladı. CHP’nin Esenyurt ve DEM Parti’nin üç belediyesine atanan kayyımları da gündemine alan PKK’lı Hozat, CHP’yi yetersiz tepki göstermemekle suçladı:

- Çözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Terörösitbaşı lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin.