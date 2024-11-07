Kandil de Öcalan'ı işaret etti: CHP'ye talimat verdi
PKK/KCK Sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, “Kürt sorununun muhatabı Önder Apo'dur. Önder Apo hareketimiz açısından, halkımız açısından baş müzakerecidir" dedi. Hozat’ın sözleri MHP genel başkanı Bahçeli’nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" ısrarına adeta koltuk değneği oldu.
Yayınlanma: Güncellenme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili söylediklerinin arkasında durdu. Kandil de Bahçeli’nin söylediklerini bir kez daha onayladı. CHP’nin Esenyurt ve DEM Parti’nin üç belediyesine atanan kayyımları da gündemine alan PKK’lı Hozat, CHP’yi yetersiz tepki göstermemekle suçladı:
- Çözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Terörösitbaşı lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin.
- CHP Kürt sorunu var diyorsa o zaman ortaya bir program koyacak. Kürt sorunun çözümüne ilişkin bir yol haritası koyacak. Bu haritayı, bu çözüm projesini Kürdistan'a gidecek, her yerde mitingler yapacak. Esenyurt'a belediye atandığında CHP her yerde bütün tabanını harekete geçirseydi, sokaklara dökseydi Ahmet Özer ertesi gün tekrar Esenyurt Belediyesi'nin başına gelecek, bu kayyım politikasını önüne alacaktı. CHP çok ciddi bir irade ortaya koymadı. Yine lafta kaldı
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi