"Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'a da bir özür borcu var" | Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama

Çavuşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ortaya çıkardığı projelerle Azerbaycan'ı yok saydığını, turizmciyi, çiftçiyi, vatandaşı tedirgin edecek açıklamalarda bulunduğu için özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve HDP ile Yeşil Sol'un da terör örgütünün bir uzantısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sayın Kılıçdaroğlu'na bir soru sormak istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda 'YPG bir terör örgütü değildir' demiştiniz. Şimdi samimiyseniz ikinci tur öncesi çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre? Bize göre de işbirliği yapan, onları destekleyen, Amerika'ya göre de raporlarına göre de NATO'nun bazı raporlarına göre de YPG ile PKK arasında hiçbir fark yok. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ve son günlerde milletten tokat yedikten sonra adeta 'terörle mücadele edeceğiz' gibi söylemleri için dolanlara soruyorum. YPG terör örgütü müdür değil midir? Tekrar soruyorum. 'Suriye'den çekileceğiz, operasyonları sonlandıracağız' dediniz. Şimdi ne diyorsunuz? 'Irak'tan çekileceğiz' dediniz, şimdi ne diyorsunuz? 'Libya'dan çekileceğiz' dediniz. Şimdi ne söylüyorsunuz? Açık konuşun. Millet gerçek yüzünüzü gördü de bir kere daha görsün.