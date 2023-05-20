Liderler 19 Mayıs'ta ne mesaj verdi? Doğu Perinçek'ten tarihi çağrı

Emperyalizme karşı mücadelede kurtuluşun ateşi 19 Mayıs'ta Samsun'da yandı. 104 yıl sonra Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, tarihi bir mesaj verdi.

Son Güncelleme:

Perinçek, "Zorlu koşullara 19 Mayıs’ın emperyalizme teslim olmayan kararlılığıyla giriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 19 Mayıs'ın esarete karşı özgürlüğün yükseldiği dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kurtuluş ateşinin Samsun'da yandığı 19 Mayıs tarihinin yıl dönümde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emperyalizme karşı Türkiye cephesinde birleşme çağrısı yaptı.

- Türkiye olarak, ABD emperyalizmi ile cephe cepheye geldiğimiz bir süreci yaşıyoruz. ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri, Türkiye’yi dize getirmek için, dünya çapında tertip ve planlar içindedir. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vatan Partisi var. Türkiye'mize saldırının odağında, Cumhurbaşkanı ile birlikteyiz.

Perinçek, temel meselenin, emperyalizme karşı mevzilenmek olduğunu kaydetti. herkesi 19 Mayıs'ın devrimci mirasına sahip çıkmaya çağırdı.

- ABD emperyalizmi karşısında tarafsız kalan bertaraf olur. Zorlu koşullara 19 Mayıs’ın emperyalizme teslim olmayan kararlılığıyla giriyoruz. Öncelikle 28 Mayıs 2023 günü, emperyalist planı bozacağız ve ABD güdümlü PKK ile FETÖ’nün umutlarını toprağa gömeceğiz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırdığını ifade etti.

Erdoğan, "tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 19 Mayıs mesajı paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını belirtti. "19 Mayıs 1919’un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir" vurgusu yaptı.

Birlik çağrısında bulunan Bahçeli, "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur." dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # vatan partisi # recep tayyip erdoğan # devlet bahçeli # 19 mayıs

Benzer Videolar

Millet İttifakı'nda peş peşe istifa Millet İttifakı'nda peş peşe istifa
Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık
ABD Özdağ ve Oğan'ı sahneye sürdü ABD Özdağ ve Oğan'ı sahneye sürdü
PKK'dan Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı PKK'dan Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı
AK Parti'den dikkat çeken CHP yorumu AK Parti'den dikkat çeken CHP yorumu
Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ işbirliğini perdeledi Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ işbirliğini perdeledi
CHP'de yenilgi sonrası disiplin krizi CHP'de yenilgi sonrası disiplin krizi
Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı
Perinçek'ten Oğan'a milliyetçilik dersi Perinçek'ten Oğan'a milliyetçilik dersi
Bakan Bozdağ'dan seçim yorumu Bakan Bozdağ'dan seçim yorumu
Depremzedelere "Oy cezası" mı? Depremzedelere "Oy cezası" mı?
Yüksek kira fiyatları için yeni adım Yüksek kira fiyatları için yeni adım
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Volkanlarla kaplı bir ötegezegen keşfedildi!
3 20 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 TEKNOFEST Ankara ve İzmir'de de düzenlenecek
5 Yurt dışında oy verme işlemi tarihleri