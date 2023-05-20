Liderler 19 Mayıs'ta ne mesaj verdi? Doğu Perinçek'ten tarihi çağrı

Perinçek, "Zorlu koşullara 19 Mayıs’ın emperyalizme teslim olmayan kararlılığıyla giriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 19 Mayıs'ın esarete karşı özgürlüğün yükseldiği dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kurtuluş ateşinin Samsun'da yandığı 19 Mayıs tarihinin yıl dönümde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emperyalizme karşı Türkiye cephesinde birleşme çağrısı yaptı.

- Türkiye olarak, ABD emperyalizmi ile cephe cepheye geldiğimiz bir süreci yaşıyoruz. ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri, Türkiye’yi dize getirmek için, dünya çapında tertip ve planlar içindedir. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vatan Partisi var. Türkiye'mize saldırının odağında, Cumhurbaşkanı ile birlikteyiz.

Perinçek, temel meselenin, emperyalizme karşı mevzilenmek olduğunu kaydetti. herkesi 19 Mayıs'ın devrimci mirasına sahip çıkmaya çağırdı.

- ABD emperyalizmi karşısında tarafsız kalan bertaraf olur. Zorlu koşullara 19 Mayıs’ın emperyalizme teslim olmayan kararlılığıyla giriyoruz. Öncelikle 28 Mayıs 2023 günü, emperyalist planı bozacağız ve ABD güdümlü PKK ile FETÖ’nün umutlarını toprağa gömeceğiz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırdığını ifade etti.

Erdoğan, "tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 19 Mayıs mesajı paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını belirtti. "19 Mayıs 1919’un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir" vurgusu yaptı.

Birlik çağrısında bulunan Bahçeli, "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur." dedi.