ABD Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ı sahneye sürdü

Biden Kılıçdaroğlu’nu destekliyor, ABD basını da Oğan’ı parlatıyor. ABD başkanının açıktan desteklediği Millet İttifakı, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy alan Sinan Oğan ile pazarlık trafiği içinde.

Peki, Ata İttifakı ve adayı Sinan Oğan kim? Neden bir anda sisteme can simidi oldu? Bu soruların en kestirme yanıtını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın CIA-MOSSAD ilişkilerinde çözümleniyor.

Ata İttifakı adayı Oğan’ın ABD, İsrail ve Avrupa Birliği’nin “Erdoğan’ı devirme” stratejisinin parçası olduğu belirginleşti. Muharrem İnce kaset tertibi ile diskalifiye edilince tepkili seçmenin oyu Oğan’a yönlendirildi. Böylece ABD, 2 milyon 800 bin oyun Tayyip Erdoğan’a gitmesini önledi. Binde 6’lık farkla Erdoğan yüzde 50’nin altında kaldı. ABD destekli Millet İttifakı da Sinan Oğan’ın peşine düştü.

Ümit Özdağ’ın CIA – MOSSAD ilişkilerini MHP’de bilmeyen yok. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2020’de Ümit Özdağ’ın İsrail ve Yahudi lobileriyle ile ABD’deki Yahudi think-tank kuruluşu JINSA ile gizli ilişki kurduğunu açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ümit Özdağ’ın gölge CIA olarak bilinen Rand Corporation ile görüşmeler yaptığını da belirmişti.

Özdağ’ın MOSAD bağlantılarını istihbarat çevrelerinde de yakından takip ediliyor. 13 kez İsrail’e giden Özdağ da MOSSAD ajanlarıyla yapılan görüşmelerini gizlemiyor.

Sinan Oğan da MHP'nin bölünmesi operasyonunda kritik rol oynadı. FETÖ'nün 2011 yılında kaset kumpası ile ele geçiremediği MHP'yi 2015 yılında Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile birlikte bölmeye kalktı.

Sinan Oğan 2015’te MHP’den ihraç edildi. Dava açtı MHP’ye geri döndü. 2017’de tekrar ihraç edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Oğan’ın Selahattin Demirtaş’ı övdüğü için MHP’den ihraç edildiğini açıkladı. Sinan Oğan, 30 Haziran 2014’da “Bu seçim Selahattin Demirtaş’ın kişiliğiyle HDP’yi Türkiyelileştirdi. Bu Türkiye için kazanımdır” ifadelerini kullanmıştı. Oğan 2004 yılında kapatılan FETÖ amiral gemisi Zaman Gazetesi’nde tam sayfa yazarlığı da yapmıştı.

PKK’ya binlerce tır silah veren ABD ile stratejik müttefikliği derinleşmesini savunan Sinan Oğan, New York Times’a konuştu. Oğan “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?” dedi.

Biden’ın tam desteğini alan Millet İttifakı ile işbirliği mesajları Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile önceki akşam 3 saat görüşme yaptı. 2. turda seçim kampanyasını milliyetçi söylemlerle sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Sinan Oğan’a Cumhurbaşkanı yardımcılığı, İçişleri veya Milli Savunma Bakanlığı teklif edeceği belirtiliyor.