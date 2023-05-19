PKK lideri Remzi Kartal Kılıçdaroğlu için seferberlik çağrısı yaptı

PKK, yine “Kemal Kılıçdaroğlu” dedi. Kırmızı bültenle aranan PKK liderlerinden Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu için seferberlik çağrısı yaptı.

PKK’lı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu’na da sahip çıktı, geri çekilmesi için baskı yapıldığını iddia etti.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise , "Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır" ifadelerini kullandı. Kışkırtıcı söylemlerde bulundu.

HDP’li Hasip Kaplan da Kemal Kılıçdaroğlu’nun milleyetçi çıkışları üzerine uyarı yaptı. Kaplan, “Oğan ile işbirliği yapıp HDP’lileri küstürme” dedi.