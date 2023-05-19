PKK lideri Remzi Kartal Kılıçdaroğlu için seferberlik çağrısı yaptı

PKK, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladı. Kırmızı bültenle aranan PKK’nın yönetici kadrolarından Kartal, "Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır” dedi. HDP de Kılıçdaroğlu'na destek açıklamlarını duyurdu. 

PKK, yine “Kemal Kılıçdaroğlu” dedi. Kırmızı bültenle aranan PKK liderlerinden Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu için seferberlik çağrısı yaptı.

PKK’lı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu’na da sahip çıktı, geri çekilmesi için baskı yapıldığını iddia etti.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise , "Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır" ifadelerini kullandı. Kışkırtıcı söylemlerde bulundu.

HDP’li Hasip Kaplan da Kemal Kılıçdaroğlu’nun milleyetçi çıkışları üzerine uyarı yaptı. Kaplan, “Oğan ile işbirliği yapıp HDP’lileri küstürme” dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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