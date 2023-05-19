AK Parti'den dikkat çeken CHP yorumu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarıyla ilgili soruları yanıtladı. İstifa ve genel başkanlık seçimi söylemleriyle çalkalanan CHP'nin başarısız olduğunu söyledi.



Başarısızlığın istifa eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in üzerine yıkıldığını belirtti.



Kurtulmuş, YSK ve Anadolu Ajansı verilerinin birbiriyle paralel gittiğini ancak CHP'nin algı oluşturmaya çalıştığını kaydetti.



Numan Kurtulmuş, sonuçları kendi sistemine eklemek isteyen CHP'nin bu konuda da başarısız olduğunu ifade etti.



