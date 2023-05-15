Seçim sonuçlarının ardından CHP’de istifa haberi geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden almıştı. Bunun üzerine Onursal Adıgüzel, istifa ettiğine dair dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Adıgüzel şu sözlerle görevi bıraktığını ifade etti:

- Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.