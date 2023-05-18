CHP'de yenilgi sonrası disiplin krizi: Gürsel Tekin rest çekti

Birinci turdaki yenilgi CHP içindeki disipline yansıdı. CHP’nin kurmaylarından Gürsel Tekin'in, Kars'a görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" açıklaması, genel merkezdeki büyük krizin bir yansıması olarak yorumlandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı birinci turda yenilgi yaşadı.

Yenilgi, CHP içindeki disipline yansıdı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından çelişkili bir paylaşım yaptı.

CHP’li Tekin, Kars'ta görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim” dedi. “12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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