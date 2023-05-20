Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisine yönelik açıklaması üzerinden yeşil ışık yakmıştı.

Özdağ’ın bu mesajının ardından Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’ni ziyaret etti. Özdağ ile Kılıçdaroğlu, 1 buçuk saatlik bir görüşmenin ardından samimi bir havada kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

- Kendileriyle verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, anayasa değişikliğiyle ilgili düşüncelerimizi - bazı sorular da sordu - Sayın Genel Başkan'ı olabildiğince ayrıntılı şekilde bilgilendirdim.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ardından kurullarında değerlendirme yapacaklarını kaydetti.