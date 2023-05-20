Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamalarıyla yeşil ışık yakan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile masaya oturdu. Kılıçdaroğlu’na bazı sorular sorduklarını belirten Özdağ, “Aldığımız cevap çerçevesinde yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisine yönelik açıklaması üzerinden yeşil ışık yakmıştı.
Özdağ’ın bu mesajının ardından Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’ni ziyaret etti. Özdağ ile Kılıçdaroğlu, 1 buçuk saatlik bir görüşmenin ardından samimi bir havada kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
- Kendileriyle verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, anayasa değişikliğiyle ilgili düşüncelerimizi - bazı sorular da sordu - Sayın Genel Başkan'ı olabildiğince ayrıntılı şekilde bilgilendirdim.
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ardından kurullarında değerlendirme yapacaklarını kaydetti.
- Ata ittifakını oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve sn Sinan oğaanla bu toplantıdan önce de değerlendirme yapmıştık. Sonrasında da tekrar yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk kamuoyula görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkan'a ziyareti için teşekkür ediyorum.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi