Millet İttifakı'nda peş peşe istifa: Gelecek Partisili Veysi Akay istifa etti

CHP ve İyi Parti'den sonra bir istifa haberi de Gelecek Partisi'nden geldi.

Ahmet Davutoğlu ile beraber Gelecek Partisi'ni kuran Veysi Akay, partisine ağır eleştiriler yönelterek istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Koordinatörü olan Akay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir buçuk yıldır partisinde liyakat, güven ve istişarenin karşılıksız olduğunu ifade etti.

- Partimizin milletimizin huzuruna çıkıp bir alternatif olması gereken bu ilk vuslat sürecinde yapılması gereken en temel siyasal ve kurumsal işlemler yapılmadığı gibi yapılmaması gereken sistemin en ağır hatalarla karşı karşıya bırakıldık. Sayın Genel Başkana yazılı ve sözlü olarak ilettiğim bu ve benzeri konularda ise ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadım.

Akay, Davutoğlu ile fikren ayrıştıklarını da kaydetti.

- Sayın Genel Başkan ile siyaseti okuma biçimi ve siyaset yapma tarzı, üslubu noktasında fikren ayrıştık. Kendileri kabul etmese de ben ve benim gibi düşünen parti içinden ve dışından değerli insanlar tarafından eleştirildiği hataları oldu. Kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen değişmediğini de yaşayarak gördüm.

Millet İttifakı'nda ilk istifa haberi İyi Parti'den gelmişti. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek istifasını duyurmuştu. Onursal Adıgüzel de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.