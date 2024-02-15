Kocaeli'de uyuşturucuya demir yumruk

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucuya demir yumruk
Son Güncelleme:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde 223 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 175 lira ele geçirildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # uyuşturucu # uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Bakanlıktan "Batuhan A" açıklaması... İşte son durum...
Bakanlıktan "Batuhan A" açıklaması... İşte son durum...
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
Erzincan'daki kaza ile ilgili yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında
Erzincan'daki kaza ile ilgili yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında
Birçok ülkeye yeni büyükelçi atandı
Birçok ülkeye yeni büyükelçi atandı
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu!
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu!
Öne Çıkanlar Emekli Orgeneral Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Emekli Orgeneral Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir! Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!