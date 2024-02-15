Kocaeli'de uyuşturucuya demir yumruk

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde 223 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 175 lira ele geçirildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.