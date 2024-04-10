Kumpas savcısının başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mehmet Murat Dalkuş’un başvurusunu reddetti. Mehmet Murat Dalkuş, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılmış daha sonra da meslekten çıkarılmıştı. Hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan kamu davası açılması sonrasında yakalanan Dalkuş 22 Ekim 2019 tarihinde tutuklandı.

Tutukluluk durumu 14 Nisan 2020 tarihinde ele alınan Dalkuş’un tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan itiraz üzerine Dalkuş 15 Nisan 2020 tarihinde yeniden tutuklandı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Nisan 2021 tarihlinde Dalkuş’un FETÖ/PYD üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutukluluk haline yaptığı itirazı reddedilen Dalkuş da AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

KARARIN GEREKÇESİ

AYM İkinci Bölümü yaptığı incelemenin ardından başvurunun mükerrer başvuru olması nedeniyle reddine karar verdi. Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Başvurucu aynı ihlal iddiasıyla daha önce de bireysel başvuru yapmıştır.

Birinci Bölüm İkinci Komisyonun 31 Ağustos 2022 tarihli kararıyla başvurucunun hükmen tutuklanmasına karar verilmesi sonrasındaki suç isnadına bağlı tutuklamanın hukuki olmadığı ile mahkûmiyete bağlı tutuklamanın hukuki olmadığı iddiaları kabul edilemez bulunmuştur. Açıklanan gerekçelerle başvurunun mükerrer başvuru niteliğinde olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir."