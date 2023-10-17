Kurtulmuş Mozaik Müzesi Açılışında Konuştu! İsrail'e Tepki Gösterdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Zeytinburnu Mozaik Müzesi'nin açılışında konuşan Meclis Başkanı, Filistin topraklarında yaşananları da bir insanlık dramı ve açık bir insanlık suçu olarak nitelendirdi.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değindi. Tepki gösterdi. "İşlenen insanlık suçudur" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da konuştu. Zeytinburnu Mozaik Müzesi'nin açılışında kameralar karşısına geçen Meclis başkanının ilk gündemi İsrail'in saldırıları oldu.
Numan Kurtulmuş Mozaik Müzesi Açılışında Konuştu
Kurtulmuş sonrasında, İstanbul'un tarihi ve kültürel birikimine mercek tuttu. Yurtdışı ziyaretlerinden bahseden Kurtulmuş, emperyalist ülkelerin kültür hırsızlığına vurgu yaptı. Numan Kurtulmuş, müza açılışının yanı sıra, Fahrettin Paşa Medine Müdafii Sergisini de gezdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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