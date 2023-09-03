Maddi zorluk yaşayan tüm öğrencilerin yanında olacaklar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, çocukların eğitimden kopmaması için, maddi zorluk yaşayan bütün öğrencilerin yanında olacaklarını bildirdi.

CHP'DEN ÖĞRENCİLER İÇİN TALİMAT

Akın, yazılı açıklamasında, 11 Eylül'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlayacağını ve Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin okula gideceğini anımsattı.

Enflasyon nedeniyle kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar öğrencilerin bütün temel ihtiyaçlarının fiyatının katlandığını dile getiren Akın, parti bünyesinde yer alan bütün belediyelerin, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olması yönünde talimat verildiğini aktardı.

​​​​​​​CHP'li Akın:

- AK Parti iktidarının uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'de yaşanan enflasyon, kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar her ürünün fiyatının, geçtiğimiz yıla göre en az 3-4 kat artmasına neden oldu. Anne ve babalar, dersbaşı yapacak çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Belediyelerin, kendi bölgelerinde ihtiyaç sahibi olan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamayan çocukları belirleyerek, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilere destek olacağını belirten Akın, şunları kaydetti: