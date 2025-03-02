Mansur Yavaş'tan "ön seçim" açıklaması: Seçim yaklaştığında her şeyi gözden geçiririz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmelere ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum, Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, buna itirazımızın olmadığını söyledim, takdir kendilerinin ancak ben, 'daha üç yıl var belediyelerimiz çalışsın vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın' görüşündeyim. Biz üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık, farklılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP'nin bölünmüşlüğünü, ayrıştığını ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi.