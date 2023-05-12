Memleket Partisi Eski Sözcüsü Gülhan Yıldız'dan Vatan Partisi'ne destek

Yıldız, Memleket Partisi’nden istifa ettiğini ve Vatan Partisi’ne destek verdiğini açıkladı.

Yıldız görüşmede şunları ifade etti:

- Vatan Partisi olarak, ne PKK ne HÜDA PAR diyen, terör örgütlerin Meclis'e sokulmasına karşı tutarlı siyaset yapan, kaset ve şantaj gibi kirli siyasetlerle dik ve kararlı şekilde mücadele yürüten insanlarsınız. Atatürk gibi, doğruları söylemekten korkmadığınız için Vatan Partisi'ni ve sizleri gönülden destekliyorum.

Ziyarette hazır bulunan Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili Adayı Gökhan Yılmaz, ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü Gülhan Yıldız'a teşekkür etti.

“ZONGULDAK HALKINI CESUR OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili Adayı Gökhan Yılmaz görüşmede şunları ifade etti: