Memleket Partisi Eski Sözcüsü Gülhan Yıldız'dan Vatan Partisi'ne destek
Memleket Partisi Zonguldak Eski Sözcüsü Gülhan Yıldız ,Vatan Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti. Yıldız, "Vatan Partisi'ni ve sizleri gönülden destekliyorum" ifadelerini kullandı.
Yıldız, Memleket Partisi’nden istifa ettiğini ve Vatan Partisi’ne destek verdiğini açıkladı.
Yıldız görüşmede şunları ifade etti:
- Vatan Partisi olarak, ne PKK ne HÜDA PAR diyen, terör örgütlerin Meclis'e sokulmasına karşı tutarlı siyaset yapan, kaset ve şantaj gibi kirli siyasetlerle dik ve kararlı şekilde mücadele yürüten insanlarsınız. Atatürk gibi, doğruları söylemekten korkmadığınız için Vatan Partisi'ni ve sizleri gönülden destekliyorum.
Ziyarette hazır bulunan Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili Adayı Gökhan Yılmaz, ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü Gülhan Yıldız'a teşekkür etti.
“ZONGULDAK HALKINI CESUR OLMAYA DAVET EDİYORUZ”
Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili Adayı Gökhan Yılmaz görüşmede şunları ifade etti:
- Ermeni soykırımını yalanını, paramparça eden Vatan Partisi var. Kömürü ve madenciyi birinci gündemi yapan Vatan Partisi var . ‘Köylümüzü yeniden milletin efendisi yapacağız’ diyen Vatan Partisi var. Terör örgütlerinin Meclis'e sokulmasına karşı mücadele eden Vatan Partisi var. Üretim Devrimi programı yapan bir tek Vatan Partisi var. NATO, Amerika ve İsrail'e Meydan okuyan Vatan Partisi var. Seçenek var, çıkış var. Bu kirli siyasete karşı, cesur olalım. Oylarınızı meclis seçimlerinde Vatan Partisi'ne verin. Vatan Partisi'ne verilen her oy, Atatürk devrimleri için verilen oydur.