Memur-Sen 81 ilde eylem yapacak

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen, 81 ilde eylem kararı aldı. Açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ZAM TEKLİFİ

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez bir araya geldi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

"BİR SENDİKA NASIL BİR ADIM ATARSA ONLARI ATACAĞIZ"

Hükümetten gelen ikinci teklif de memurları memnun bırakmadı. Memur-Sen, istediğini alamazsa grev sinyali verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Talepleriniz kabul edilmezse ne gibi adımlar atacaksınız?" diye soruldu. Yalçın, "Biz sendikayız. Dolayısıyla bir sendika nasıl bir adım atarsa onları atacağız. Onun için biz burada iyi niyetle bu masadayız. Çözüm için zorluyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Hep umudumuzu koruduk. Çünkü bu masa kamu görevlileri için en önemli çözüm masası, en önemli sorunları çözme mekanizması. Biz söyleyeceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN EYLEM KARARI

Memur-Sen, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada eyleme gideceklerini ifade etti. Yapılan paylaşımda yarın işaret edilerek "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denildi.