Meral Akşener eski ortaklarına ateş püskürdü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimde kazandığı tek il olan Nevşehir’de konuştu. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı hedef alan Akşener, “birer hırsız olduklarını öğrendik” ifadelerini kullandı. Akşener, konuşmasında seçim yenilgisi üzerinde durmadı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta galip geldikleri tek il olan Nevşehir'e teşekkür ziyareti yaptı.

Vatandaşlarla iftar programında buluşan Akşener, konuşmasında 6'lı masadaki eski ortaklarına yüklendi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı, sert sözlerle hedef aldı.

"Dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil."

Akşener, konuşmasında İyi Parti'nin seçimde yaşadığı büyük düşüşün üzerinde durmadı. Konuyu Çin'deki Uygurlara getirdi. Akşener, Çin’in Şincian-Uygur Özerk Bölgesi’ni, işgalci İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze ile kıyasladı.