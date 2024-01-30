Meral Akşener'den yerel seçim açıklaması! "Gören de bizi savaşa gidiyor sanacak"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin genel değil yerel seçimler olduğunu ifade ederek, “Gören de bizi 'Ya Allah Bismillah' deyip savaşa gidiyor zannedecek. Alt tarafı yerel seçim, yerel seçimde ne olur? Adaylar ve projeleri rekabet eder, bu rekabetten de seçmen kazanır” dedi.

"Ordu Teşkilat Buluşması" ve aday tanıtım toplantısı için şehre gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde partililerle buluştu. Aday tanıtım toplantısının açılışında konuşan Akşener, “Keşke Refah Yol, kurulduğu zaman o devrin güçlüleri tarafından yıkılmasaydı. Ben o Refah Yol Hükümeti’nin içişleri bakanı olarak konuşuyordum. Keşke başörtüsü sebebiyle kadınlar darlanmasaydı, keşke üniversiteye giden kızlarımıza ‘kafayı açmadan bu okuldan içeriye giremezsin’ denilmeseydi” diye konuştu.