Merkez Bankası Başkanı belli oldu: İşte o isim
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olunca Merkez Bakası Başkanlığı'na kimin atanacağı merak konusu olmuştu. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan isim bugün Resmi Gazete'de açıklandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.
Kaynak: Anadolu Ajansıİletişim Başkanlığı'nın başına o isim atandı Kritik MGK toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı Avsever'den Güler'e "Hayırlı olsun" ziyareti