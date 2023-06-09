Merkez Bankası Başkanı belli oldu: İşte o isim

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olunca Merkez Bakası Başkanlığı'na kimin atanacağı merak konusu olmuştu. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan isim bugün Resmi Gazete'de açıklandı.

Merkez Bankası Başkanı belli oldu: İşte o isim
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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