MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefi değerlendirildi

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası açıklanan bildiride, Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımların değerlendirildiği belirtildi. Bildiride tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edileceği vurgulandı. MGK bildirisinde Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

TOPLANTININ ARDINDAN 8 MADDELİK BİLDİRİ YAYIMLANDI.

Bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere yürütülen operasyonlar ile uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.



Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımların değerlendirildiği toplantıda "tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına yönelik kararlılığın vurgulandığı" ifade edildi. Sürecin kritik olduğu değerlendirilen bildiride "Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine" dikkat çekildi.

İsrail saldırılarının tehdit oluşturduğu vurgulanan bildiride "Gazze'de soykırım ve işgali sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu’daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtildi.Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedildi.