MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mert Sagit Mert Sagit
MGK toplantısı başladı
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Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Orta Doğu'da sürekli artan gerilime bağlı olarak Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konular Beştepe'deki toplantıda masada olacak.

Bölgesel kriz MGK'nın gündeminde

Orta Doğu'daki gelişmeler MGK'nın öncelikli gündemi olacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona mercek tutulacak. Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

MGK, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü katliam sonrası Gazze'deki son durumu da görüşecek. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için izlenecek yol haritası ve diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Terörle mücadele de masada

Terörle mücadele, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülecek bir diğer başlık olacak. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda sahada atılacak adımlar konuşulacak. Toplantıda, FETÖ ve DEAŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri de gündemde olacak.  

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