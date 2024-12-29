MHP’den Öcalan’ın mesajlarının ardından ilk açıklama

DEM Parti'nin İmralı'da bölücü elebaşı Abdullah Öcalan ziyaretinin ardından yapılan açıklamaya MHP'den ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Türkiye hakikaten çok önemli bir aşamaya geldi, belki 100 yılın fırsatı ortaya çıktı" dedi

MHP’den Öcalan’ın mesajlarının ardından ilk açıklama
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MHP’den Öcalan’ın mesajlarının ardından ilk açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya katıldığı bir TV programında "Türkiye hakikaten çok önemli bir aşamaya geldi, belki 100 yılın fırsatı ortaya çıktı. Genel Başkanımızın çağrısının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi süreci bugünkü aşamaya getirdi. Süreçte önemli bir rolü olan Genel Başkanımızın bir değerlendirmesi olacak." dedi.

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