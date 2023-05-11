Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Kararını düzenlediği basın toplantısıyla duyuran İnce şunları söyledi:

- Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar olmayan bacanaklar görüntüler fotoğraflar yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü kendisi kesiyor oraya koyuyor bunu FETÖ'cüler yapıyor. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları görmediler. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Benim böyle bir ses kaydım görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil bu iftira. Gerçek değil. Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont... Yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar? Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.