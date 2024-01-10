O Görüşmede Ne Konuşuldu? CHP-DEM Parti Arasındaki Sır Görüşme

Polatbilek'in aktardığı bilgilere göre, CHP ve DEM Parti arasında yerel seçim görüşmeleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti Grup başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç görüştü. Görüşme, Florya'da bulunan Pembe Köşk'te gerçekleşti. Görüşmede, Hakkı Saruhan Oluç, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı aradı. Telefon görüşmesinde Bakırhan, kendisinin muhatabının Özgür Özel olduğunu belirtti.

💥 Az önce aldığım bir bilgiyi aktarıyorum:



✍️ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Grup başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile Florya'daki Pembe Köşk'te yemek yemiş.



📞 Yemek sırasında Oluç, Tuncer Bakırhan'ı aramış. Ancak Bakırhan "benim muhattabım Özgür bey" yanıtını vermiş. — Oğuz Polatbilek (@Oguzpolatbilek) January 9, 2024

Masada Adaylar da Konuşuldu

Polatbilek, İmamoğlu ve Oluç görüşmesinde masaya getirilen isimleri de aktardı. Buna göre, Hakkı Saruhan Oluç, Esenyurt'tan Ali Gökmen'in aday gösterilmesini istedi. Ekrem İmamoğlu'nun buna yanıtı ise "AK Parti kazanırsa kötü olur" şeklinde oldu.

O görüşmeden kısa bir diyalog:



- S.O: Esenyurt'tan Ali Gökmen aday gösterilsin.



- E.İ: AKP kazanırsa kötü olur.



..... https://t.co/LuM3bayVha — Oğuz Polatbilek (@Oguzpolatbilek) January 9, 2024

DEM Parti'nin Sürpriz Adayları

DEM Parti'nin adaylık için gündeme getirdiği iki isim dikkat çekti. PKK'nın yasal uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş adaylık için düşünülen isimlerden biri oldu. Bir diğer isim ise, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç... Haşim Kılıç, İBDA-C Lideri Salih Mirzabeyoğlu ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmıştı.

CHP ve DEM Parti Görüşecek

Öte yandan CHP ve DEM Parti yarın bir görüşme gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 13.30'de CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.