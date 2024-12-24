O vekil partisinden istifa etti

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
O vekil partisinden istifa etti
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 Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Bağımsız milletvekili olarak görevine devam edeceği belirtilen Yamalı’nın istifasıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubu’nun milletvekili sayısı 19’a düştü.

Grup Kurma Hakkı Etkilenebilir

Yamalı'nın TBMM Başkanlığı'na partisinden istifa ettiğine dair dilekçesini sunmasının ardından Saadet Partisi Grubu'ndan ayrılması bekleniyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre siyasi partilerin Meclis’te grup kurabilmeleri için en az 20 milletvekiline sahip olmaları gerekiyor. Bu durum, Saadet-Gelecek Grubu'nun grup kurma hakkını doğrudan etkileyebilir.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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