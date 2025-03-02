"Öcalan ile bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasına DMM'den yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Öcalan ile bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Öcalan ile bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasına DMM'den yanıt
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasını yalanladı.

Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

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