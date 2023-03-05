Özdağ'a Kayserispor-Fernerbahçe maçında protesto

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Fenerbahçe taraftarlarının Kayserispor deplasman tribününde yer alamayacağı kararı ile birlikte söz konusu karşılaşma gündem olmuştu.

ÖZDAĞ MAÇ ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise geçtiğimiz günlerde söz konusu mücadeleyi izlemeye gideceğini duyurmuştu.

Özdağ, Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşması öncesi Rhg Enertürk Enerji Stadyumu önünde basın açıklaması yaptı. Özdağ şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe seyircisi demokratik haklarını kullanarak kimi protesto etmek isterse onu protesto edecektir. Biz de onların sokulmadığı bir maça onları temsilen geldik.

ÖZDAĞ MAÇTA PROTESTO EDİLDİ

Mücadelenin devre arasında bir grup taraftar "Devlet Bahçeli" sloganı eşliğinde Özdağ'ı protesto etti. Protestocular polisin önlemi ile engellendi. O anlar kameralar tarafından görüntülendi. Ümit Özdağ’ı salonda koruma alanına alan polis saldırganları uzaklaştırdı.