Özel'in O Fotoğrafını Savundu! Şaban Sevinç Eleştirenleri "Irkçı ve Faşist" İlan Etti

Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Ankara Masası Youtube kanalında Fatih Atik'in konuğu oldu. Sevinç, Özgür Özel'in Pervin Chakar'ın elini öpmesini değerlendirdi. Sevinç, Özel'in bir bölücünün değil, dünya çapında bir müzisyenin elini öptüğünü savundu. Şaban Sevinç, "Özgür Özel geçmişte bölücü açıklamalar yapan Pervin Chakar'ın elini öpmüyor. Kimi kutluyor, uluslararası bir şöhreti olan, hakikaten de başarılı bir soprano, Pervin Chakar'ı kutluyor. Bu çok haksız bir suçlama, çok yanlış bir suçlama" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'i Savunacağım Derken...

Şaban Sevinç, Özgür Özel'in Pervin Chakar'ın elini öpmesini savunmakla kalmadı. Sevinç şu ifadeleri kullandı:

- Bir de şu var; Kürtler belediye başkanı seçiyor bölücü diye görevden alıyorsun, Kürtler milletvekili seçiyor bölücü diyorsun, Kürtler sanatçı çıkartıyor "bölücüsün ondan uzak dur" deniyor. Yani AK Parti'ye oy vermeyen Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına terörist diyoruz, milletvekillerine terörist diyoruz, çıkarttıkları sanatçılara terörist diyoruz. İsrail'in Filistinlilere baktığı gibi bakamayız biz vatandaşlarımıza.

Şaban Sevinç, bu konuşmasının peşine, Özgür Özel'in bu fotoğraf üzerinden eleştirilmesini de "Irkçı ve faşist" bulduğunu belirtti.

AKP’ye oy vermeyen Kürtler…

-Belediye başkanı seçiyorlar terörist diyoruz

-Milletvekili seçiyorlar terörist diyoruz.

-Sanatçı çıkarıyorlar terörist diyoruz. pic.twitter.com/bEVceWlCfQ — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) November 21, 2023

Özel'in Pervin Chakar'ın Elini Öpmesi Neden Tartışılmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de Pervin Chakar'ın konserine gitmişti. Aynı konserde HEDEP'li isimlerle fotoğraf çektiren Özel, Pervin Chakar'ın da elini öpmüştü. Chakar, daha önce Kürt devleti kurulması gerektiğini söylediği açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Chakar ayrıca, Türkleri de işgalcilikle, Kürt eserlerini talan etmekle suçlamış, bu ifadeleri büyük tepki toplamıştı.